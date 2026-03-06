Real Madrid : Kylian Mbappé va faire son retour dimanche

Alors qu’il traîne une blessure au genou depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé a déjà manqué les deux précédentes rencontres du Real Madrid. Frustré par la gestion de sa blessure à Madrid, l’international français s’est même rendu à Paris afin de faire un point précis sur l’évolution de son état. Comme nous l’avions révélé, le club merengue a fixé un objectif clair pour sa star : à savoir, le match retour de Ligue des Champions face à Manchester City, le 17 mars prochain.

Et d’après les informations du Chiringuito, il est prévu que Kylian Mbappé retourne à Madrid ce dimanche pour continuer sa récupération et finir la gestion de sa blessure. L’international français ne veut pas prendre de risque pour le match de mercredi contre Manchester City et veut être à 100% pour le retour, à l’Etihad Stadium, le 17 mars prochain.