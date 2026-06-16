Mercato OM : un club accélère pour le transfert de Pierre-Emile Højbjerg

L’Olympique de Marseille va bientôt être fixé sur son sort. En attendant de se présenter ce mois-ci face à la DNCG, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome s’activent en coulisses pour réaliser des ventes plus que nécessaires. Mason Greenwood est bien parti pour rejoindre l’AS Roma. C’est en tout cas son souhait. L’Anglais s’est d’ailleurs déjà entendu à tous les niveaux avec les Romains. Mais il reste encore du chemin à faire puisque les Giallorossi ne souhaitent pas payer les 55 M€ réclamés par les Marseillais. Toujours de l’autre côté des Alpes, un autre joueur de l’équipe a une belle cote. Il s’agit de Pierre-Emile Højbjerg (30 ans).

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Leader dans l’entrejeu, le Danois ne sera pas retenu si une bonne proposition arrive cet été. Il y a quelques semaines, il avait pourtant juré fidélité aux Olympiens. «Je suis très focus sur l’OM. Je suis très content ici. J’ai une bonne relation avec mes coéquipiers, les gens du club et Medhi (Benatia). Je suis confiant. Être ici et sentir que tu joues toutes les compétitions. Tu sens que c’est quelque chose d’important. Je suis content ici et je prends du plaisir. La Juventus ? Il y a rien eu, pas du tout.»

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L’Atalanta débarque pour le Danois

Durant l’hiver, la Juventus avait frappé à sa porte. Quelques semaines plus tard, l’Inter Milan et l’AS Roma ont aussi été cités comme des candidats à sa venue cet été par le Corriere dello Sport, qui a précisé que la Vieille Dame était toujours séduite. Mais elles ne sont pas les seules. Ce mardi, Calcio Mercato ajoute un autre club à la liste des prétendants du milieu marseillais. Encore une fois, c’est en Italie que se trouve ce club. Il s’agit de l’Atalanta Bergame. Une écurie dirigée depuis hier par Maurizio Sarri.

Le média italien explique que la Dea rêve d’un milieu de terrain expérimenté et fiable. Højbjerg coche toutes les cases pour l’Atalanta, qui en a fait sa priorité n°1 cet été pour un transfert sec. Le directeur sportif, Cristiano Giuntoli, qui le voulait déjà à la Juventus, souhaite le faire signer à Bergame et va avancer sur ce dossier. Calcio Mercato ajoute que même si l’opération semble complexe, l’Atalanta va tout faire pour recruter le joueur sous contrat jusqu’en 2028 à l’Olympique de Marseille. La saison dernière, il a participé à 43 matches toutes compétitions confondues (5 buts et 5 assists). Ce qui est sûr, c’est que Marseille ne fermera pas la porte si une bonne offre arrive.