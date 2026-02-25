Ligue des Champions
Monaco : le but d’Akliouche qui fait mal au PSG
Vainqueur de Monaco 3-2 au match aller, le Paris Saint-Germain ne fanfaronnait pas pour autant dans ce match retour. Bousculés par des Monégasques très en jambes, les hommes de Luis Enrique n’ont pas cadré un seul tir en première période.
Et la défense parisienne est elle aussi dans le dur. Juste avant la pause, Maghnes Akliouche a profité d’une passivité énorme de l’arrière-garde francilienne pour ouvrir le score à la 45e. À la pause, les deux équipes sont à égalité.
