Ligue des Champions

Monaco : le but d’Akliouche qui fait mal au PSG

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Maghnes Akliouche en action avec l'ASM. @Maxppp
PSG 2-2 Monaco

Vainqueur de Monaco 3-2 au match aller, le Paris Saint-Germain ne fanfaronnait pas pour autant dans ce match retour. Bousculés par des Monégasques très en jambes, les hommes de Luis Enrique n’ont pas cadré un seul tir en première période.

Et la défense parisienne est elle aussi dans le dur. Juste avant la pause, Maghnes Akliouche a profité d’une passivité énorme de l’arrière-garde francilienne pour ouvrir le score à la 45e. À la pause, les deux équipes sont à égalité.

