L’OM creuse la piste Saël Kumbedi !

En quête active de renforts dans les couloirs, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes pour dénicher son futur piston droit. Selon nos informations, le club phocéen est tombé sous le charme d’un profil bien connu de notre championnat : Saël Kumbedi. L’ancien international espoir tricolore est particulièrement apprécié par Grégory Lorenzi, qui l’a vu évoluer et grandir du temps où le joueur portait les couleurs de l’Olympique Lyonnais. L’ancien directeur sportif de Brest verrait d’un très bon œil la venue du jeune défenseur sur la Canebière pour dynamiser le couloir droit marseillais.

La suite après cette publicité

Parti de Lyon à l’été 2024 pour tenter l’aventure en Bundesliga, le latéral de 21 ans sort pourtant d’un exercice 2025-2026 délicat sur le plan collectif. Embarqué dans la relégation de Wolfsbourg, il a néanmoins réussi à sauver les meubles à titre individuel. Auteur de 5 passes décisives en 27 rencontres de championnat, Kumbedi a séduit par son agressivité défensive et son apport offensif. Malgré son jeune âge, le joueur présente déjà un bagage solide avec près de 100 matchs professionnels au compteur, un vécu précieux qui ne laisse pas la direction olympienne indifférente.

Un dossier loin d’être simple au niveau financier

Sans surprise, un maintien en deuxième division allemande apparaît hautement improbable pour un joueur de son calibre. Conscient de la valeur de son joueur acheté près de 9 millions d’euros, Wolfsbourg lui a accordé un bon de sortie, attirant une vive concurrence à travers l’Europe. Comme nous vous le révélions début juillet, des clubs comme la Lazio, l’AS Roma, le FC Porto ou le Feyenoord Rotterdam se sont déjà positionnés. Mais l’entrée en scène de l’OM redistribue les cartes et offre une option séduisante de rapatriement en Ligue 1 pour le natif de Stains.

La suite après cette publicité

Reste désormais à évaluer la faisabilité financière d’une telle opération. Le principal nœud du dossier réside dans la nature du deal : Wolfsbourg espère récupérer ses fonds à travers un transfert sec, tandis que l’OM privilégie pour l’instant des opportunités sous forme de prêts ou de joueurs libres. Grégory Lorenzi et les dirigeants marseillais devront donc faire preuve d’ingéniosité dans les négociations s’ils veulent devancer la concurrence européenne et boucler l’arrivée de Saël Kumbedi cet été.