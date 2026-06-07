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Ligue des Champions

PSG : Bradley Barcola encense Ousmane Dembélé

Par Allan Brevi
1 min.
Les Parisiens fêtent un but de Barcola @Maxppp

Alors qu’il vient de remporter une deuxième Ligue des Champions consécutive aux côtés d’Ousmane Dembélé avec le PSG, Bradley Barcola s’est confié dans un entretien à Téléfoot. L’ancien Lyonnais est notamment revenu sur l’apport du Ballon d’Or 2025 dans son évolution, évoquant aussi la finale de C1. « Ousmane Dembélé ? Il me donne souvent des conseils. Lors de la finale face à Arsenal (en Ligue des Champions), il m’a dit : "tu vas très vite, essaye de passer ton corps devant. Et s’il te touche, c’est carton rouge ou penalty" », a expliqué Barcola.

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L’ailier du PSG a également insisté sur la mentalité hors norme de son coéquipier, qu’il décrit comme un joueur à la fois très décontracté en dehors du terrain et d’une grande exigence une fois sur la pelouse. « En dehors du terrain, il ne fait que rigoler, on parle de tout et il fait beaucoup de bêtises. Mais sur le terrain, il est tellement sérieux… La première fois que j’ai été avec lui, je me suis dit "c’est fou". Voir comment il peut être comme ça en dehors et comme ça sur le terrain… Franchement, c’est incroyable de jouer avec lui, il parle avec tout le monde et donne des conseils ». Dembélé appréciera.

Pub. le - MAJ le
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