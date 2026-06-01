EdF : la nature de la blessure de William Saliba est connue

William Saliba est encore loin d’avoir déclaré forfait pour la Coupe du Monde. Ce midi, nous vous avons révélé en exclusivité que le défenseur d’Arsenal avait aggravé une blessure en disputant la finale de la Ligue des Champions face au PSG et que le staff de l’équipe de France était plus qu’inquiet.

La suite après cette publicité

Depuis, Didier Deschamps est monté au créneau pour rassurer les médias et ce soir, RMC Sport nous dévoile enfin la nature de la blessure du joueur. Saliba souffre d’une gêne au dos, mais les derniers examens sont plutôt rassurants. Attendu à Clairefontaine demain, le Gunner ne sait pas cependant s’il pourra participer ou non aux matchs amicaux des Bleus.