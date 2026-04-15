Atlético de Madrid : quand Antoine Griezmann réclame une bière après la qualification

La qualification en demi-finale semblait très savoureuse hier soir. En effet, juste après la rencontre entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone en Ligue des Champions (1-2), Antoine Griezmann était en zone mixte pour évoquer la folle soirée des Colchoneros au Metropolitano. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’attaquant de 35 ans avait envie de se faire un petit plaisir.

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« Je suis épuisé et j’ai envie d’aller boire une petite bière bien fraîche » a-t-il indiqué aux journalistes en souriant. Le Français a également évoqué sa situation actuelle en Espagne. « Je profite depuis janvier parce que je joue un peu plus. Ces matchs de très haut niveau, tu les savoures énormément. Ce sont des nuits que tu veux vivre. Mon fils était là donc je suis content ». Pour rappel, celui-ci quittera son club dans quelques mois pour rejoindre Orlando.