Pourquoi il ne faut pas rater Barça - PSG ?

Elle est de retour ! Après quelques semaines de sommeil, la Ligue des Champions is back ! Et le moment tant attendu (ou redouté) des matches à élimination aussi. Après avoir brisé la malédiction des 1/8e de finale et terminer en finale de la compétition face au Bayern Munich, le PSG va tenter de prendre le dessus sur une vieille connaissance européenne, le FC Barcelone. Et c’est indubitablement le match à ne pas rater de ces 1/8e de finale. Une finale avant la lettre entre deux équipes aux ambitions débordantes et qui rêvent de remporter cette coupe aux grandes oreilles.

La suite après cette publicité

4 raisons de ne pas rater Barça-PSG

Et pour certains, ce Barça-PSG est déjà le match de l’année. Un affrontement particulier, encore plus depuis la fameuse remontada entrée dans la légende en mars 2017. C’est d’ailleurs la première fois que les deux formations se retrouvent depuis le fameux 6-1 du Camp Nou pour les Barcelonais. Depuis, la formation parisienne a bien changé et Neymar a changé de camp. Et si ce dernier est d’ores et déjà forfait, il y a aura bien une constellation de stars de Kylian Mbappé à Marquinhos, en passant par Mauro Icardi et Keylor Navas à Paris. À Barcelone aussi, il y a du lourd. Lionel Messi, Antoine Griezmann seront présents tout comme Frenckie De jong.

Ce Barça-PSG est aussi le premier gros test pour le nouveau coach parisien Mauricio Pochettino. L’ancien coach de Tottenham, qui aurait très bien pu rejoindre le club catalan il y a quelques mois, va avoir l’occasion d’étaler toute sa panoplie de coach face à Ronald Koeman, pas le premier venu. Enfin, un duel pour le moins inattendu va forcément animer la rencontre. Lionel Messi, qui n’a sûrement pas oublié sa première rencontre avec Kylian Mbappé avec l’Argentine à la Coupe du Monde 2018, voudra prendre sa revanche sur la fusée française avant peut-être de la retrouver dans la Capitale française l’été prochain. Car si Mbappé, en manque de match référence en Ligue des Champions sera observé à la loupe, que dire de la Pulga dont le nom revient avec insistance au PSG ces dernières semaines.

La vengeance parisienne, la possible dernière sortie de Lionel Messi avec le Barça en Ligue des Champions, la recherche d’un match référence pour Mbappé ou le premier test grandeur nature de Pochettino avec le PSG. Autant d’arguments qui font de ce Barça-PSG un match incontournable de ce début d’année 2021 ! Et pour ne rien rater de ce spectacle unique, une seule solution : profiter de l’offre RMC Sport qui vous permet d’accéder en direct à toutes les rencontres de la Ligue des Champions en exclusivité pour seulement 19 € avec un engagement de 12 mois. Pour en profiter, rendez-vous ici