Mercato Bayern Munich : Michael Olise a tranché pour son avenir !

Actuellement sur le sol américain pour disputer la Coupe du Monde 2026, Michael Olise se prépare à affronter la Norvège pour la finale du groupe I. Précieux depuis le début du Mondial - notamment grâce à sa connexion évidente avec Kylian Mbappé - l’ailier de 24 ans reste, par ailleurs, au coeur des discussions liées au mercato estival. Dans cette optique, le Real Madrid est annoncé, depuis plusieurs semaines, comme une destination possible.

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Prêt à tout pour retrouver les sommets de la Liga et du football européen, le club madrilène serait, en effet, disposé à envoyer une somme astronomique pour arracher le natif de Londres à l’écurie bavaroise. Problème ? Le champion d’Allemagne en titre n’a aucune intention de se séparer de son phénomène, auteur de 22 buts et 31 passes décisives en 52 matches toutes compétitions confondues la saison dernière.

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Olise veut prolonger au Bayern

Ces dernières heures, AS précisait même que les Merengues étaient désormais conscients qu’il leur serait difficile de recruter Michael Olise cet été. La Casa Blanca préférant alors tout miser sur Enzo Fernandez. Si un plan Mbappé avait été mis en place (le capitaine des Bleus aurait été missionné par son club pour convaincre Olise de rejoindre Madrid à l’issue du Mondial), les choses se compliquent sérieusement.

En effet, ce jeudi, Bild indique, de son côté, que le Bayern a reçu des signaux positifs de l’entourage d’Olise indiquant que l’ailier souhaitait prolonger son contrat en Bavière et que les négociations auraient lieu après la Coupe du Monde. Une information à relativiser avec celle de Kicker, indiquant que le joueur - également suivi par le PSG - reste attiré par le Real Madrid. En attendant, le gaucher d’1m80 va lui tenter de porter les Bleus lors du choc face à la Norvège, ce vendredi à 21h.