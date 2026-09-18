La liste de l’Italie avec 34 joueurs pour le retour de Roberto Mancini

Après trois échecs consécutifs pour se qualifier à la Coupe du Monde, la sélection italienne a rapatrié Roberto Mancini sur son banc de touche. Pour son retour, l’ancien coach de Manchester City va devoir aborder un marathon de quatre rencontres de Ligue des Nations. Parmi ces matches, il y aura notamment la réception de la France le 2 novembre prochain.

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📋💙 La lista dei 34 convocati del Ct Roberto Mancini per le prossime sfide di Nations League#Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/Vjyy94Bdvh — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) September 18, 2026

Pour cette toute première liste depuis sa nomination, le technicien italien a choisi de frapper fort en injectant un sang neuf considérable dans son groupe, avec la convocation de neuf nouveaux visages. Ce rassemblement élargi avec 34 joueurs doit permettre aux Azzurri de trouver de nouveaux repères tactiques avant d’affronter la Belgique, la France et la Turquie par deux fois.

La liste de l’Italie avec 34 joueurs

Gardiens : Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologne), Guglielmo Vicario (Juventus)

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Défenseurs : Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)

Milieux : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham)

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Attaquants : Nicolò Cambiaghi (Bologne), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Côme), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Nuremberg)