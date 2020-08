Chelsea : une première offre va arriver pour l'indésirable Tiémoué Bakayoko

Chelsea est peut-être le club européen le plus actif sur le mercato. Timo Werner (RB Leipzig, 53 M€) et Hakim Ziyech (Ajax, 40 M€) sont ainsi venus renforcer l'effectif de Frank Lampard, et d'autres joueurs sont attendus. On parle notamment de Ben Chilwell, le défenseur de Leicester, mais surtout de Kai Havertz, qu'on ne présente plus à ce stade de sa carrière. Seulement, pour boucler de nouvelles arrivées et surtout celle de la star du Bayer Leverkusen, il va falloir dégraisser.

Depuis des semaines déjà, la presse anglaise évoque une liste de joueurs indésirables et qui pourraient rapporter gros. C'est simple, les Blues espèrent récupérer jusqu'à 180 millions d'euros en se séparant de joueurs comme Tiémoué Bakayoko, Emerson Palmieri, Davide Zappacosta, Danny Drinkwater, Michy Batshuayi et Victor Moses. Et pour le premier cité, une piste commence à sérieusement prendre de l'ampleur.

Milan veut le rapatrier

Ainsi, la formation londonienne s'apprêterait à recevoir une offre pour celui qui était prêté à l'AS Monaco cette saison (20 matchs de Ligue 1, 1 but, 2 passes décisives). Selon Sky Italia, c'est l'AC Milan qui souhaite enrôler le joueur, qui a déjà joué en Lombardie lors de la saison 2018/2019, étant un élément majeur des Milanais. Ces derniers pensent à faire une offre de prêt de 3 millions d'euros, avec une option d'achat de 35 millions d'euros. Début juin, nous vous révélions les premiers contacts avec le club rossonero.

Reste tout de même à voir si cela suffira à convaincre l'état-major des Blues, qui économiserait certes un salaire et recevrait un petit chèque, mais serait loin de pouvoir utiliser tout ça pour s'offrir de nouveaux joueurs. Quant au joueur, les médias italiens expliquaient déjà avant même que la saison ne termine qu'il souhaitait revenir du côté de San Siro. « Tout le monde sait que Milan est dans mon cœur et j'en ai de bons souvenirs. Mais en ce moment je suis joueur de Chelsea, alors on verra », a-t-il même lancé à TMW. Il devrait donc a priori donner son feu vert sans trop de soucis !