Mercato : une incroyable porte de sortie s’offre à Samuel Umtiti

Samuel Umtiti revient de loin. De très loin même. Miné par les blessures depuis la Coupe du Monde 2018, l’international tricolore a vécu des moments difficiles au FC Barcelone. Pour se relancer, il a accepté de s’en aller sous la forme d’un prêt l’été dernier. D’abord annoncé du côté de l’Olympique Lyonnais, qui voulait miser sur l’ADN OL, Big Sam n’a pas rejoint son club formateur. En revanche, il a été à deux doigts de poser ses valises au Stade Rennais, où il connaissait très bien Bruno Genesio et Florian Maurice.

Lecce veut le garder

Mais son cas a divisé en Bretagne. Il n’a finalement pas rejoint les Rennais durant l’intersaison. Certains l’imaginaient rester en Catalogne. Mais Lecce a pointé le bout de son nez et a obtenu son prêt d’une saison le 25 août dernier. Un nouveau départ pour le défenseur de 29 ans prêt à repartir du bon pied. Mais il a dû patienter jusqu’au 9 octobre pour faire ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. C’était lors d’un match face à l’AS Roma (défaite 2 à 1). Puis il a enchaîné en réalisant des prestations pas encore au niveau attendu. Mais Umtiti est monté en puissance et s’est fait une place dans le onze titulaire. Auteur de 12 matchs toutes compétitions confondues, dont 11 en tant que titulaire, le Français renaît en Italie.

Ses prestations sont de plus en plus abouties. De quoi plaire à sa direction. Pantaleo Corvino, le directeur sportif des Giallorossi, a récemment confié : « quand tu arrives en Serie A la première année, tu dois essayer de t’adapter. Pour un entraîneur, c’est un aspect très important, et l’arrivée d’Umtiti répondait à ce besoin. Dans l’opération Umtiti, nous y sommes parvenus et nous espérons qu’il y en aura d’autres à l’avenir. On va voir si on a le feu vert du Barça et du joueur pour qu’il puisse aussi jouer ici l’année prochaine. Si nous avons l’approbation des deux, cela peut arriver. L’été dernier, il avait déjà la volonté de choisir et a rejoint Lecce.»

L’Inter en pince pour le Français

On n’imagine mal le Barça fermer la porte puisque les Culés verraient d’un bon oeil une vente, eux qui sont en manque de liquidités. Il faut à présent connaître la position du joueur, qui a plusieurs courtisans à sa porte. En plus de l’AC Milan, dont le nom a circulé, c’est l’Inter qui serait à présent sur le coup. AS révèle que les Nerazzurri sont charmés par le joueur formé par l’OL. C’est d’ailleurs son nom qui est cité le plus souvent dans les bureaux de la direction lombarde qui doit remplacer Milan Skriniar, qui va rejoindre libre le PSG cet été.

Le média ibérique ajoute qu’il est la priorité absolue de l’Inter Milan pour consolider son compartiment défensif. Mais le recruter ne sera pas facile puisque Lecce veut le garder. En cas d’échec, AS ajoute que les Italiens pensent à Kalidou Koulibaly, qui n’a pas totalement convaincu à Chelsea, et à Chris Smalling de l’AS Roma. Mais Big Sam est la cible n°1 de l’Inter Milan. Cela représenterait une sacrée porte de sortie pour Samuel Umtiti, un phénix qui plus que jamais renaît de ses cendres de l’autre côté des Alpes.