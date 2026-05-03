Yaremchuk, Endrick, Moreira… l’attaque de l’OL a terrorisé le Stade Rennais !

16 tirs, 9 cadrés, 4 buts. Ce dimanche soir, au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais a fait le spectacle face au Stade Rennais (4-2) et se rapproche plus que jamais d’une troisième place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Une soirée qui avait pourtant démarré de la pire des manières pour les hommes de Paulo Fonseca, punis par un but exceptionnel de Mousa Al-Tamari (6e). Sonné mais loin d’être résigné, l’OL a finalement renversé les Bretons et peut dire merci à son secteur offensif. Et pour cause.

La suite après cette publicité

Si Corentin Tolisso, passeur, buteur sur penalty juste avant la pause et élu homme du match par la rédaction FM, a livré une nouvelle masterclass dans l’entrejeu, l’attaque rhodanienne a elle aussi brillé. Alors que l’OL courait après le score, c’est Roman Yaremchuk, d’une belle tête piquée, qui a remis les siens sur le bon chemin. Au retour des vestiaires, le phénomène Afonso Moreira a lui prouvé qu’il était une recrue en or. Acheté au Sporting Portugal où il évoluait en équipe B pour seulement 2 millions d’euros, le jeune Portugais a encore frappé en trompant Samba d’une frappe parfaite.

Une attaque de feu, la Ligue des Champions en ligne de mire

Glaçant de réalisme, l’OL parachevait finalement son succès grâce à une nouvelle réalisation de sa pépite brésilienne, Endrick. A la conclusion d’un superbe mouvement collectif, le joueur prêté par le Real Madrid fusillait Samba d’une frappe splendide du droit (4-2, 75e). Une réussite offensive que Paulo Fonseca, interrogé après la rencontre, soulignait logiquement. «Toute l’équipe a très bien joué mais les attaquants ont été super décisifs. Roman, Endrick aussi, c’était peut-être le meilleur match d’Endrick jusqu’à présent selon moi. Ils ont vraiment fait un bon match, ils nous ont aidé en mettant une forte pression sur la ligne défensive de Rennes. On a aussi changé des choses pour mieux servir nos attaquants».

La suite après cette publicité

Présent au micro de Ligue 1+ après la rencontre, Endrick savourait à son tour. «Je me suis senti très bien, je suis très content pour l’équipe, c’était un match important. Si on défend bien, si on est solide, on a de la qualité offensive et on est capable de faire beaucoup de différences. Il faut toujours être investi défensivement, je continue de travailler, je dois marquer et si je ne marque pas, je dois faire les efforts pour l’équipe. Si je ne fais pas assez, je vais sur le banc mais aujourd’hui, je marque, j’enchaîne et je suis très content».

Comblé, l’avant-centre de 19 ans entrouvrait même une petite porte à un possible futur du côté de Lyon malgré un prêt qui se termine en fin de saison… «Je me sens très bien, je me sens très heureux ici. Je suis content avec mes coéquipiers et pour le reste je confie ça à Dieu. Si je dois retourner au Real, je vais retourner au Real, si je dois prolonger ici, ça se fera, on verra. J’aimerais rester ici, tout le monde fait le maximum pour que je me sente bien». Une chose est sûre, avec 52 buts marqués depuis le début de la saison et un tel trio offensif, l’Olympique Lyonnais peut légitimement croire en son destin européen.