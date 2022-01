PSG : la presse anglaise lâche une véritable bombe sur l'avenir de Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Si les regards sont tournés vers le mercato hivernal et les nombreuses rumeurs de transfert en ce mois de janvier, il y a un autre marché qui ne s'arrête jamais : celui des entraîneurs. Toutes les saisons, des techniciens sont licenciés avant d'être rapidement remplacés, et les rumeurs sont aussi nombreuses concernant les managers. Par exemple, du côté de Manchester United, quand Ole Gunnar Solskjær a été remercié il y a quelques semaines, de nombreux noms ont été associés aux Red Devils, notamment celui de Mauricio Pochettino.

Finalement, pour finir cet exercice 2021-2022, les dirigeants mancuniens avaient décidé de mettre Ralf Rangnick sur le banc pour quelques mois, avant que l'Allemand de 63 ans n'intègre la direction avec comme première mission de trouver le bon profil pour prendre la suite et donc diriger Cristiano Ronaldo et ses partenaires dès l'été 2022. Et si l'on en croit les dernières informations parues dans la presse britannique ces dernières heures, tout nous ramène encore au coach actuel du PSG !

Mauricio Pochettino a le bon profil

Comme l'écrit The Sun outre-Manche, Mauricio Pochettino attend désormais un coup de fil des hommes forts de Manchester United pour débarquer chez les pensionnaires d'Old Trafford. Le média local affirme que le technicien argentin sera très certainement contacté par MU avant cet été, et qu'il n'y a aucun doute sur le fait que l'homme de 49 ans acceptera le poste, lui qui est très attiré à l'idée de prendre en main l'écurie de Premier League.

Celui qui présente aujourd'hui un bilan positif avec le PSG (62 matches, 42 victoires, 9 nuls, 10 défaites) semble en effet la bonne personne pour s'asseoir sur le banc mancunien, The Sun expliquant qu'il a la personnalité et le charisme attendus par les dirigeants de Manchester United. L'appel officiel des patrons du club est donc la seule étape aujourd'hui manquante pour que Mauricio Pochettino accepte de continuer sa carrière en Angleterre dès cet été...