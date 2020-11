L'Angleterre s'emballe déjà pour Edinson Cavani, l'hommage historique de Lionel Messi à Diego Armando Maradona fait grand bruit

L'Angleterre encense Edinson Cavani

En Angleterre, on a assisté à un véritable retournement de situation hier en Premier League. Contre Southampton, Manchester United était mené 2-0, alors Ole Gunnar Solskjær a décidé de faire entrer Edinson Cavani après la pause. Et l'entrée de l'Uruguayen a tout changé pour les Red Devils. L'ancien buteur du PSG a inscrit un doublé et a délivré une passe décisive pour sceller la victoire de son équipe (3-2). Une sacrée performance qui fait la Une du Times ce matin, qui estime que «Cavani n'a qu'un seul objectif : le but !» De son côté Metro Sport parle carrément de «come-back» retentissant pour «le vétéran Cavani». Enfin, le Manchester Evening News reprend les propos de son entraîneur qui «salue l'héroïsme de son buteur.» Cavani est en train de se mettre tout le monde dans la poche à Manchester.

Le vibrant hommage de Messi à Maradona fait la Une en Espagne

En Espagne, Lionel Messi s'affiche en grand sur les Unes des quotidiens catalans ! Hier après-midi, le FC Barcelone a surclassé Osasuna (4-0) et l'Argentin a encore marqué cette rencontre de son empreinte avec un but génial. L'occasion pour lui de rendre un hommage appuyé à son compatriote disparu cette semaine : Diego Armando Maradona. Après avoir inscrit un véritable golazo, la star du Barça a ainsi enlevé son maillot pour montrer une tunique de Newell's, club dont il est supporter et où a évolué Diego Maradona en fin de carrière. Un maillot floqué du numéro 10, forcément. Il a également levé les mains en direction du ciel pour dédier le but à son ancien sélectionneur. Le journal Sport titre : «Mon Dieu !» et parle «d'hommage passionnant de Messi à Maradona.» Mundo Deportivo aussi s'attarde sur ce moment et en forme de clin d'œil titre : «Amen». Le but du sextuple Ballon d'Or a conclu «une victoire efficace» du Barça où Antoine Griezmann a été particulièrement performant.

Andrea Pirlo déjà bousculé à la Juve

On termine ce tour de la presse en Italie à Turin, où Andrea Pirlo connait ses premières secousses à la tête de la Juve après le match nul contre Benevento, samedi (1-1). L'entraîneur italien partage la Une de Tuttosport avec le Milan. Pour le quotidien turinois, «Pirlo tente de mettre la Vieille Dame en rang.» Mais ce n'est pas si évident. «Il secoue la Juve et devra maintenant travailler dur pour un changement de mentalité.» Le Corriere dello Sport aussi revient sur les difficultés du moment de la Juve et estime que «Pirlo est troublé. Il y a peu d'idées dans le jeu et Dybala est en panne. Seul Morata répond présent lorsque Cristiano Ronaldo est absent.» L'ancien milieu de terrain va devoir trouver les clés car l'impatience pointe le bout de son nez à Turin.