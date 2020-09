PSG, Argentine : le gros coup de gueule d'Angel Di Maria

Décidément, Angel Di Maria est partout ces derniers temps. Malheureusement, ce n'est pas uniquement en raison de ses grandes qualités footballistiques. Son crachat en direction d'Alvaro Gonzalez a fait dépenser plus de salive qu'il en a expulsé ce soir-là et sa suspension de 4 rencontres continuera à faire jaser dans les prochains jours. Mais l'Argentin de 32 ans a également d'autres soucis en tête, et notamment son absence de la sélection argentine.

Sa dernière apparition remonte à juillet 2019 et à la Copa America. Depuis, il ne fait plus partie des plans de l'Albiceleste, dirigée par Lionel Scaloni. Ce qui le chagrine énormément comme il l'a confié à Radio Continental. « Beaucoup disent que je suis déjà âgé, mais j'ai 32 ans et je continue à courir de la même manière, à chaque match je montre que je ne le suis pas, et je peux être au niveau de Neymar et Mbappé. Si je fais tout ce que je fais en club en essayant d'être dans les onze pour pouvoir disputer une Coupe du Monde et une Coupe de l'America, c'est difficile de comprendre pourquoi je ne suis pas appelé. Ils ne m'ont jamais expliqué pourquoi ils ne m'appelaient pas. Si je ne suis pas appelé, c'est parce qu'ils ne veulent pas m'appeler. »

Di Maria a tenté de convaincre Messi

Angel Di Maria en a gros sur la patate et il n'a pas manqué de le dire. « Parfois, vous supportez les critiques et vous les supportez. Mais à un instant vous explosez et répondez. Je suis resté silencieux pendant un long moment. Je ne trouve pas d'explication, je n'ai pas de mots. Pour moi, l'équipe nationale est la meilleure, j'adore faire partie de l'équipe nationale et je souhaite de toute mon âme pouvoir à nouveau porter le maillot de l'Argentine », a-t-il lancé. Clairement, El Fideo en a assez d'être mis de côté alors qu'il a l'impression d'évoluer à un niveau élevé.

Enfin, il a aussi révélé avoir envoyé des messages à son compatriote Lionel Messi quand il a appris que ce dernier voulait quitter le FC Barcelone. « La première chose que j'ai envoyée à Leo quand j'ai découvert qu'il ne voulait pas continuer à Barcelone, a été une capture Instagram où il était dit à quoi pourrait ressembler le PSG avec Messi ». La Pulga restera finalement en Catalogne cette saison, mais l'opération séduction de Di Maria pourrait, qui sait, servir pour l'an prochain...