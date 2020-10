Premier League : accroché par West Ham, Manchester City perd encore des points

Après la victoire 3 buts à 0 de Leeds United sur le terrain d'Aston Villa en ouverture de la 6e journée de Premier League, le football anglais continuait en début d'après midi avec une affiche plutôt emballante sur le papier entre West Ham et Manchester City. Car les Londoniens avaient réussi à marquer 11 buts en 5 matchs de championnat et que les Mancuniens ont toujours un fort potentiel offensif. Malgré leurs bonnes attaques, les deux équipes débutaient leur match en milieu de tableau (10e et 11e).

Et pour la première fois depuis octobre 2017, Pep Guardiola alignait deux fois consécutivement le même 11. Ainsi, on retrouvait les mêmes titulaires sur le terrain du Stade Olympique que contre le FC Porto en Ligue des Champions il y a 3 jours (3-1). Les Citizens retrouvaient Kevin De Bruyne, sur le banc au coup d'envoi, dans le milieu de terrain mais pouvaient compter sur un trio Mahrez-Sterling-Aguero. David Moyes, de son côté, optait pour un traditionnel 5-4-1, avec le seul Michail Antonio en pointe.

Phil Foden, coaching gagnant

Forts d'une série de 5 victoires de suite au Stade Olympique, les Skyblues imprimaient directement leur patte sur le début de rencontre : un bloc haut placé et un siège se mettait en place autour de la cage de Fabianski. Une domination assez stérile, et peu d'occasions franches, qui venait ouvrir la porte à des contres pour les locaux. C'est d'ailleurs comme cela qu'ils allaient ouvrir le score, grâce à un superbe retourné de Michail Antonio (1-0, 18e). Pour la suite, on retrouvait toujours cette occupation territoriale des visiteurs mais peu de brèches trouvées. Sans inspiration, les hommes de Pep Guardiola rentraient penauds, et menés 1 à 0, aux vestiaires.

Pour redynamiser son équipe, le Catalan lançait alors Phil Foden. Un pari gagnant au bout de 6 minutes, puisque l'Anglais allait égaliser d'une belle frappe en pivot du pied gauche (1-1, 51e). Après encore des phases qui ressemblaient plus à un match de handball, les Mancuniens ne parvenaient pas à trouver une deuxième fois le chemin des filets. Même l'entrée de Kevin De Bruyne (58e), auteur d'un bon coup franc à la 80e minute, et un face à face de Sterling (86e) n'ont pas suffi pour inscrire le but synonyme de victoire. Avec ce résultat nul, Manchester City perd encore des points alors que les deux équipés restent englués dans le ventre mou, aux 10e et 11e places.