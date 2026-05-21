LdC, PSG : Mamadou Sakho devrait bien être à Budapest

Invité du media day organisé au Campus PSG avant la finale de Ligue des champions contre Arsenal, Mamadou Sakho s’est également projeté sur l’affiche européenne qui attend le club parisien à Budapest. L’ancien capitaine du PSG estime que le champion d’Europe en titre conserve naturellement une étiquette de favori, tout en rappelant la qualité du parcours réalisé par Arsenal cette saison. Très attentif au niveau affiché par le PSG ces derniers mois, l’ancien défenseur parisien a aussi salué la progression collective de l’équipe de Luis Enrique, notamment dans l’investissement défensif et l’équilibre du groupe. «Je pense que le favori reste le tenant du titre. Évidemment, après voilà, Arsenal a eu un très très beau parcours. Arsenal n’est pas en finale par hasard. Donc je pense que le Paris Saint-Germain sait qu’il aura affaire à une belle équipe d’Arsenal. Mais j’espère que Paris sera supérieur comme il l’a été ces dernières années quand on l’a attendu sur les gros matchs.»

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Interrogé ensuite sur l’engouement autour du PSG à l’approche de cette deuxième finale de Ligue des champions consécutive, Mamadou Sakho a estimé que le jeu proposé par l’équipe parisienne séduisait désormais bien au-delà des supporters du club. «Oui, je pense que tous les amoureux du football aiment allumer leur télé et voir une équipe jouer comme ça, avec beaucoup de qualité, gagner des matchs. Mais ce que moi je retiens par-dessus tout, c’est vraiment les efforts qui sont faits collectivement.On voit que les victoires ne sont jamais gagnées par hasard. Il y a énormément de courses, énormément de travail défensif qui est fait, en commençant par les attaquants. Et puis voilà, je trouve que l’équipe est équilibrée avec un coach qui arrive à manœuvrer sa team à merveille, à mettre une ambiance géniale. Donc c’est top.»*