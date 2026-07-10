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Reims : ça bouge pour Mory Gbane

Par Sebastien Denis
1 min.
Mory Gbane @Maxppp

Après avoir débarqué au Stade de Reims en février 2025, à l’époque où le club champenois évoluait encore en Ligue 1, le milieu défensif ivoirien Mory Gbane vient de boucler une première saison pleine. Avec 49 apparitions toutes compétitions confondues au compteur depuis son arrivée au club, la sentinelle d’1m88 s’est imposée comme une valeur sûre de l’entrejeu rémois. S’il s’appuie sur son impact pour récupérer les ballons, c’est également sa grande propreté technique et son aisance dans la relance qui ont tapé dans l’œil de nombreux observateurs, confirmant ainsi ses belles années passées à Gil Vicente au Portugal.

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Ce rendement régulier fait logiquement de lui un joueur très prisé sur le marché des transferts. Selon nos informations, l’avenir du milieu de terrain de 27 ans pourrait bien s’écrire à l’étranger puisque trois prétendants européens de poids sont prêts à passer à l’offensive : West Ham (Championship), le Celtic Glasgow (Scottish Premiership) et Trabzonspor (Süper Lig) sont concrètement intéressés par ses services. Face à ces sollicitations grandissantes, la direction du SDR ne se montre pas fermée à l’idée d’une vente cet été si une belle offre arrive sur leur table.

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