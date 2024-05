La vente de l’ASSE se confirme

Cela fait plusieurs mois maintenant que l’AS Saint-Etienne est en stand-by sur le sujet de la vente du club. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux co-actionnaires majoritaires du club du Forez, ne veulent ou peuvent plus injecter de l’argent pour sauver leur club. Ainsi, c’est naturellement que le projet de vente s’est accéléré, avec une piste sérieuse comme le révèle L’Équipe.

En effet, le groupe canadien Kilmer, avec Ivan Gazidis en tête de liste, est désormais le seul projet sérieux dans la course au rachat de l’ASSE. Le duo Cucci-Benabou n’est plus dans la course. D’ailleurs, le journal sportif précise que la vente pourrait avoir lieu la semaine prochaine, pour un prix de rachat des parts sociales estimé entre 20 et 25 millions d’euros (plus 5 millions en cas de promotion en Ligue 1). À noter que Loïc Perrin, figure emblématique du club et directeur sportif, pourrait poursuivre l’aventure avec les Verts. L’issue du dossier est proche.