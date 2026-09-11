Le très beau message de Leonardo Balerdi à l’OM

Plus d’une semaine après son départ de l’Olympique de Marseille pour l’AS Roma, Leonardo Balerdi est sorti du silence pour faire ses adieux au club phocéen. Prêté au club italien avec une option d’achat, le défenseur argentin de 27 ans referme un chapitre de six saisons à Marseille. Dans un long message particulièrement émouvant, Balerdi a décrit Marseille comme sa maison et assuré que la ville conserverait une place dans son cœur pour toujours. L’Argentin a également remercié les supporters, ses coéquipiers, les staffs, les dirigeants et les salariés du club, avant d’assurer partir l’esprit tranquille.

La suite après cette publicité

«Tout n’a pas toujours été parfait, mais cela fait aussi partie de ce qui rend cet endroit si spécial et te fait sentir vivant. Je n’ai que des mots de gratitude pour les supporters. Vous êtes un public unique, qui ne cesse jamais d’encourager, qui pousse pour que l’on ne baisse jamais les bras. Vous qui êtes là pour le club tous les jours, mettant parfois votre propre vie de côté pour ce grand club et qui faites du Vélodrome l’un des stades les plus mythiques au monde. Je voudrais également remercier toutes les personnes avec qui j’ai partagé cette aventure depuis le premier jour (…) Je pars l’esprit tranquille, avec la certitude d’avoir tout donné, jusqu’à la dernière goutte de sueur, physiquement et mentalement, pour ce club que j’aime tant. J’ai tout donné, comme vous le faites chaque week-end, et comme le fait chaque Marseillais dans sa vie de tous les jours. Marseille et l’Olympique de Marseille, merci, merci et merci», a lâché le néo-défenseur de l’AS Roma sur Instagram.