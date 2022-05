PSG : Marco Verratti révèle le nom du joueur qui l’a le plus marqué

Face aux lecteurs du Parisien, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Marco Verratti, a expliqué que le joueur qui l’avait le plus marqué dans sa carrière était son ancien coéquipier à Paris, Zlatan Ibrahimovic. Pour l’Italien de 29 ans, le buteur suédois était un coéquipier modèle qui permettait au PSG de mieux jouer, il pense également que l’actuel attaquant de l’AC Milan a permis au club de la capitale de devenir plus important.

« C’est Ibrahimovic. Je pense qu’il a aidé le club à grandir. C’est un grand grand joueur, parfois très dur, mais il pense vraiment à l’équipe. Il mettait la pression au manager, à tout le monde… Grâce à lui, on sentait qu’il fallait toujours donner le meilleur. C’est aussi pour ça que c’est un grand footballeur », a déclaré Marco Verratti au sujet du Suédois de 40 ans qui a joué 180 matches avec le PSG entre 2012 et 2016, inscrit 156 buts et délivré 61 passes décisives.