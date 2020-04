OM : les doutes de Jacques-Henri Eyraud sur la reprise de la Ligue 1

Si Jean-Michel Aulas (Olympique Lyonnais) et Jean-Pierre Rivère (OGC Nice) ont fait un flop avec leur idée de terminer la saison 2019/2020 entre septembre et décembre 2020, la majeure partie des acteurs du championnat penche pour une reprise de la compétition le 17 juin. Un plan encore loin d'être acté, même si l'ensemble des clubs français semble vouloir suivre les recommandations de l'UEFA de boucler le présent exercice au plus tard cet été. Cependant, si l'idée d'un retour sur les terrains est acceptée, plusieurs dirigeants émettent des doutes.

En clair, le monde du football ne veut pas de passe-droit par rapport au reste de la population française et ne compte pas mettre en péril la santé de ses joueurs au nom du sport-business. Interrogé ce matin au micro de RTL, le président de l'Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a d'ailleurs confié ses doutes. «Je ne sais pas si les Français attendent de nous qu’on se déchire sur la date de la reprise», a-t-il confié, avant de poursuivre.

Eyraud attend un signe du gouvernement

« Si on peut tenir cette date du 17 juin, je pense que c’est bien mais ça veut dire qu’auparavant, les joueurs auront besoin de plusieurs semaines pour se remettre en forme, on parle d’au moins 4 semaines», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il faudrait alors être certain que la pandémie de coronavirus soit maîtrisée. Et si tout se passe sans accroc, JHE prévoit une reprise progressive de l’entraînement vers la mi-mai, avant une mise en jambe digne d’une présaison classique. « On fera peut-être au bout de quelques semaines d’entraînement, des matchs amicaux, à huis clos. Et puis si les conditions sanitaires le permettent, eh bien peut-être que le 17 juin nous pourrons reprendre dans des stades ».

Rejouer oui, mais dans quelles conditions ? Sauf revirement de situation, si le championnat repart, les rencontres se joueront à huis clos, le président Macron ayant interdit tout événement grand public jusqu’à la mi-juillet. Un scénario que regrette Eyraud, mais s’il se pliera aux décisions des autorités. « Si on ne peut pas faire autrement, il faudra le faire mais je vous avouerai que pour moi, c’est quand même très difficile. (…) On a vu même des matchs à huis clos avec des supporters par milliers à l’extérieur du stade pour encourager ces joueurs et donc c’est un vrai problème. On dira et on fera ce que le gouvernement nous dit de faire. » Affaire à suivre donc.