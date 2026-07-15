Équipe de France : Booba atomise encore Kylian Mbappé
Décidement, Booba semble avoir une dent contre Kylian Mbappé. Alors que le joueur du Real Madrid est - comme tous ses partenaires - passé à côté contre l’Espagne mardi soir, le rappeur s’est offert une nouvelle sortie sur les réseaux sociaux dans laquelle il a été particulièrement virulent envers le Bondynois.
🚨BOOBA s’attaque à MBAPPÉ après la défaite de l’équipe de France en demi finale de COUPE DU MONDE— RapFrActus (@RapFrActus) July 15, 2026
Vous en pensez quoi ? 👀 pic.twitter.com/tBsu8HV7OG
« C’est la fin de la Coupe du monde, la fin de la mascarade. L’autre, le chat noir, il a marqué contre la Sierra Leone et les Îles Kiwi et vous avez tenté d’en faire un gladiateur, alors qu’il a coulé l’Espagne en allant au Real Madrid ! L’Espagne est ensuite venue le couler en Équipe de France, donc c’est le double couley ! En fait, vous avez décidé que c’était une que-mar (une marque, ndlr), que c’était lui qui allait être le capitaine. On a même entendu que Dembélé avait sa place sur le banc… Ouais, c’est bon les gars… C’est bon », s’est ainsi emporté le rappeur sur ses réseaux sociaux.
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