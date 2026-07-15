Menu Rechercher
Commenter 33
Coupe du Monde

Équipe de France : Booba atomise encore Kylian Mbappé

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
France 0-2 Espagne
winamax
1 2.50 N 3.05 2 3.10 bonus 100€

Décidement, Booba semble avoir une dent contre Kylian Mbappé. Alors que le joueur du Real Madrid est - comme tous ses partenaires - passé à côté contre l’Espagne mardi soir, le rappeur s’est offert une nouvelle sortie sur les réseaux sociaux dans laquelle il a été particulièrement virulent envers le Bondynois.

La suite après cette publicité

« C’est la fin de la Coupe du monde, la fin de la mascarade. L’autre, le chat noir, il a marqué contre la Sierra Leone et les Îles Kiwi et vous avez tenté d’en faire un gladiateur, alors qu’il a coulé l’Espagne en allant au Real Madrid ! L’Espagne est ensuite venue le couler en Équipe de France, donc c’est le double couley ! En fait, vous avez décidé que c’était une que-mar (une marque, ndlr), que c’était lui qui allait être le capitaine. On a même entendu que Dembélé avait sa place sur le banc… Ouais, c’est bon les gars… C’est bon », s’est ainsi emporté le rappeur sur ses réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (33)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier