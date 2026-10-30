Brésil, FC Barcelone : Carlo Ancelotti lâche ses vérités sur le cas Raphinha

À chaque trêve internationale, c’est désormais le même script qui est écrit. Le FC Barcelone s’inquiète de la sélection de Raphinha, qui est déjà revenu blessé trois fois de sa sélection en 2026. Il y a eu la trêve de mars, puis la Coupe du Monde et la dernière fenêtre de septembre où le Brésilien est revenu touché à une cuisse après un voyage à l’autre bout du monde. Depuis son retour de blessure, Raphinha n’est plus aussi performant que lors des premières semaines de compétition où il marchait sur l’eau. Le Barça craint à nouveau un scénario à l’identique.

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Il a de nouveau été appelé par Carlo Ancelotti hier pour deux rencontres amicales qui, sur le papier, posent un peu question. Le Brésil affrontera le Japon le 14 novembre à Singapour, pour une revanche du 16e de finale du dernier Mondial dominé par la Canarinha (2-1), avant de rester dans le micro-État pour affronter sa sélection locale, classée 149e à la FIFA. Raphinha effectuera un aller-retour de 22 000 kilomètres selon Sport. «Nous n’avons pas eu de demandes particulières, assure le sélectionneur. Nous appelons les joueurs que nous considérons importants pour l’équipe brésilienne».

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Le Barça n’a formulé aucune demande au Brésil

Si les Culés n’ont pas eu de demande au préalable, alors pour Carletto, il n’y a pas de sujet. Le joueur est disponible, il est convoqué. «Nous entretenons de bonnes relations avec les clubs brésiliens et les clubs européens, avec qui nous partageons des informations sur les joueurs. En général, ces relations sont bonnes». Il reconnaît toutefois la fatigue imposée par le rythme infernal des matchs, lui qui a vadrouillé toute sa carrière au sein des plus grands clubs européens. Il a donc décidé de ne prendre qu’un seul joueur brésilien par club.

«C’est un moment sensible (dans la saison, ndlr), c’est pourquoi nous n’avons appelé qu’un seul joueur par équipe et nous avons décidé de ne prendre aucun joueur de Flamengo et Palmeiras car ils jouent pour le titre», poursuit-il lors de son point presse. Ce choix est plutôt apprécié par les clubs et permet de maintenir de bonnes relations. Pas sûr néanmoins que cela rassure les Blaugranas, désespérés par ce qu’ils appellent «le virus FIFA». Hansi Flick et sa direction trembleront jusqu’au bout de la trêve internationale et prie pour que Raphinha revienne au club en forme, pour une fois.