OM - Brest : la réaction à chaud de Dimitri Payet

L'histoire retiendra que le règne de Jorge Sampaoli à l'OM aura démarré avec deux succès consécutifs en Ligue 1 face à Rennes (1-0) puis Brest (3-1). Deux victoires obtenues à l'Orange Vélodrome qui permettent aux Olympiens de s'emparer provisoirement de la cinquième place au classement. Interrogé par Canal Plus à l'issue de la rencontre, Dimitri Payet ne pouvait cacher sa satisfaction.

« On va dire qu'on a fait tellement d'efforts... On est tombés sur une équipe de Brest qui a joué. Il faut féliciter Brest qui a essayé de jouer. Cela nous a souri en fin de match. Entre Luis (Henrique) et Micka (Cuisance), on voit que les remplaçants sont décisifs comme en début de semaine. Ca fait six points en deux matchs, c'est très encourageant pour la suite. Cela nous permet d'avoir une semaine plutôt tranquille pour se reposer et travailler. Comme avec Marcelo (Bielsa), on a l'impression que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, tellement on donne, on ne calcule pas. Pour l'instant, ça bascule de notre côté, on va s'en réjouir. Mais il faut continuer à travailler car notre première mi-temps n'a pas été celle qu'on voulait. Le coach veut qu'on attaque sans penser à réfléchir, que derrière ça soit sécurisé, cela amène ce genre de matchs, donc c'est très bien », a ainsi analysé le numéro dix marseillais. Prochaine étape pour les hommes de Jorge Sampaoli, un déplacement à Nice samedi prochain.