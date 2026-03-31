10 des 12 groupes du Mondial 2026 sont au complet !

Tout est quasiment prêt. Ce soir, les barrages européens ont permis à quatre équipes de valider leur billet pour la Coupe du Monde 2026. Désormais, on connaît 46 des 48 nations participantes, en attendant les deux derniers barrages : RD Congo-Jamaïque et Irak-Bolivie.

La suite après cette publicité

Ces deux derniers barrages permettront ensuite de compléter définitivement la composition des 12 poules de la compétition. En effet, 10 groupes sont désormais au complet, tandis que les membres des groupes I (celui de la France) et K le seront dans la nuit (le vainqueur d’Irak-Bolivie ira dans le groupe des Bleus, tandis que le gagnant de l’autre barrage rejoindra le groupe du Portugal).

Groupe A

Mexique

Afrique du Sud

République de Corée

Tchéquie

Groupe B

Canada

Bosnie

Qatar

Suisse

Groupe C

Brésil

Maroc

Haïti

Écosse

Groupe D

États-Unis

Paraguay

Australie

Turquie

Groupe E

Allemagne

Curaçao

Côte d’Ivoire

Équateur

Groupe F

Pays-Bas

Japon

Suède

Tunisie

Groupe G

Belgique

Égypte

Iran

Nouvelle-Zélande

Groupe H

Espagne

Cap-Vert

Arabie saoudite

Uruguay

Groupe I

France

Sénégal

Irak ou Bolivie

Norvège

Groupe J

Argentine

Algérie

Autriche

Jordanie

Groupe K

Portugal

RD Congo ou Jamaïque

Ouzbékistan

Colombie

Groupe L

Angleterre

Croatie

Ghana

Panama