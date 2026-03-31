10 des 12 groupes du Mondial 2026 sont au complet !
Tout est quasiment prêt. Ce soir, les barrages européens ont permis à quatre équipes de valider leur billet pour la Coupe du Monde 2026. Désormais, on connaît 46 des 48 nations participantes, en attendant les deux derniers barrages : RD Congo-Jamaïque et Irak-Bolivie.
Ces deux derniers barrages permettront ensuite de compléter définitivement la composition des 12 poules de la compétition. En effet, 10 groupes sont désormais au complet, tandis que les membres des groupes I (celui de la France) et K le seront dans la nuit (le vainqueur d’Irak-Bolivie ira dans le groupe des Bleus, tandis que le gagnant de l’autre barrage rejoindra le groupe du Portugal).
Groupe A
Mexique
Afrique du Sud
République de Corée
Tchéquie
Groupe B
Canada
Bosnie
Qatar
Suisse
Groupe C
Brésil
Maroc
Haïti
Écosse
Groupe D
États-Unis
Paraguay
Australie
Turquie
Groupe E
Allemagne
Curaçao
Côte d’Ivoire
Équateur
Groupe F
Pays-Bas
Japon
Suède
Tunisie
Groupe G
Belgique
Égypte
Iran
Nouvelle-Zélande
Groupe H
Espagne
Cap-Vert
Arabie saoudite
Uruguay
Groupe I
France
Sénégal
Irak ou Bolivie
Norvège
Groupe J
Argentine
Algérie
Autriche
Jordanie
Groupe K
Portugal
RD Congo ou Jamaïque
Ouzbékistan
Colombie
Groupe L
Angleterre
Croatie
Ghana
Panama
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