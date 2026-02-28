Menu Rechercher
Manchester United : le départ de Rúben Amorim va coûter une fortune

Limogé par Manchester United le 5 janvier dernier, Ruben Amorim a coûté de précieux points aux Red Devils sur les terrains de Premier League. Oui mais voilà, le technicien portugais va également peser sur les finances du club mancunien. Afin d’acter définitivement le départ de son ancien entraîneur ainsi que celui de ses assistants, Man United devra, en effet, verser 18 M d’euros pour couvrir en couvrir les indemnités.

«Une provision de 15,9 millions de livres sterling (18,1 M euros), représentant le montant maximal potentiel des futurs paiements, sera comptabilisé dans le compte de résultat au cours du second semestre de l’exercice clos le 30 juin 2026», a communiqué Manchester United dans un document publié jeudi à destination des investisseurs de la Bourse de New York, où le club est coté.

