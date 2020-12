Mercato hivernal : André Villas-Boas lance sa quête du numéro 9 !

Depuis de longues années, l'Olympique de Marseille se cherche un numéro neuf capable de bouger les défenses et d'être efficace. Beaucoup sont arrivés, aucun n'a réellement pu récupérer ce qu'avait laissé Bafétimbi Gomis. Avec l'arrivée durant l'été 2019 de Dario Benedetto, on pensait enfin que les Phocéens avaient trouvé la perle rare.

Même s'il a marqué quelques réalisations la saison passée, l'Argentin ne suffit pas. André Villas-Boas, son coach, a en effet décidé de se jeter dans la bataille pour trouver un autre attaquant. Darwin Nuñez lui est passé sous le nez et a signé à Benfica tandis que Luis Henrique, recruté pour moins de 10 M€, peine à faire ses armes loin du Brésil. En conférence de presse, le Portugais a d'ailleurs expliqué qu'il ne pourrait pas jouer en neuf.

Un neuf dès janvier ?

« On s'est raté parce que Luis ne sera pas ce joueur auquel nous avons pensé. Il va falloir faire quelque chose en janvier. On est content de sa venue. Vous avez regardé que City a fait venir un joueur de 17 ans, un Argentin à 17 M€. Ces joueurs, si tu laisses le temps, tu vas le payer cher. Pour le futur, Luis va beaucoup donner. Je lui laisse du temps », a-t-il commencé par expliquer.

Mais il ne s'est pas arrêté là et a quasiment affirmé qu'un attaquant arriverait pour le mercato de janvier : « le mercato dernier, il a manqué un neuf de référence. On a fait une erreur avec la position du numéro neuf, en janvier on espère changer cette situation ». Plutôt calme ces dernières années, le mois de janvier pourrait bien réchauffer les coeurs à Marseille.