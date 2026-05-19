Man City : la sortie de Pep Guardiola sur son avenir

Pep Guardiola ne remportera pas de septième titre de champion d’Angleterre. En effet, après le nul de Manchester City à Bournemouth ce mardi (1-1), les Cityzens ont officiellement laissé filer le titre à Arsenal, sacré pour la première fois depuis 2004. Après la rencontre, le technicien espagnol a été interrogé sur son avenir, lui qui est à la Une de la presse anglaise depuis 24 heures alors que les rumeurs concernant son futur départ de l’Etihad Stadium s’intensifient.

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« Je pourrais dire qu’il me reste encore un an de contrat, et d’après les discussions que j’ai eues depuis de très nombreuses années, d’après mon expérience, annoncer quoi que ce soit pendant la compétition, c’est toujours très, très mauvais. Et comme vous le comprenez, la première personne à qui je dois parler est mon président (Khaldoon Al Mubarak), car nous avons tous deux décidé qu’à la fin de la saison, nous nous assoirions pour discuter. C’est aussi simple que cela, et ensuite, nous prendrons une décision… », a-t-il expliqué au micro de Sky Sports. Il faudra donc attendre quelques jours avant d’avoir du nouveau, même si la tendance est à un départ du coach ibérique.