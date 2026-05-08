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Ligue 1

HAC : Didier Digard évoque son avenir

Par Josué Cassé
1 min.
Didier Digard sur le banc du HAC. @Maxppp

Entraîneur du Havre, actuellement à la lutte pour se maintenir dans l’élite du football français, Didier Digard s’est présenté en conférence de presse ce vendredi avant de défier l’OM ce dimanche. L’occasion pour le technicien des Normands d’évoquer son avenir alors que son contrat prendra fin à la fin du mois de juin.

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«Alors, s’il y a bien quelqu’un pour qui ce n’est vraiment pas important, c’est moi. Je n’ai jamais eu la chance de profiter de mon dernier match ici en tant que joueur. Donc, si ça devait être le cas pour n’importe quel motif, je m’en remettrais. Mais je ne m’en remettrai que si on se maintient. En tout cas, pour moi, aujourd’hui, ça n’a pas lieu d’être. Ce n’est pas un sujet. Ce n’est pas dans ma tête l’éventualité que ce soit un dernier match. Ce n’est vraiment pas important aujourd’hui», a assuré Digard face aux journalistes.

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