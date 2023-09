Serie A : le Napoli s’offre Lecce sans trembler

Déplacement facile pour le Napoli (5e) au moment de la 7e journée de Serie A. Sur la pelouse de Lecce (6e), les Partenopei ont effectué un match solide et ont vite fait la différence. Khvicha Kvaratskhelia obtenait rapidement un coup franc sur la gauche. Piotr Zielinski se chargeait de le frapper et Leo Ostigard surgissait au second poteau pour conclure d’un gros coup de casque (1-0, 16e). Une entame sérieuse pour l’équipe de Rudi Garcia qui menait à la pause.

Au retour des vestiaires, les Napolitains revenaient fort et Khvicha Kvaratskhelia distillait un amour de centre côté gauche vers le second poteau. Victor Osimhen ne se faisait pas prier pour doubler la mise (2-0, 51e). Faisant tourner, le Napoli s’est définitivement mis à l’abri en fin de match. Giacomo Raspadori permettait à Gianluca Gaetano d’enfoncer le clou (3-0, 88e). En fin de match, Matteo Politano s’est chargé de transformer un penalty (90e +4). Avec cette large victoire 4-0, le Napoli s’offre un joli spectacle et remonte à la troisième place à un point de l’Inter Milan et de l’AC Milan.