Afrique du Sud - Canada : les compositions officielles

Place aux seizièmes de finale. L’Afrique du Sud et le Canada sont opposés ce dimanche à 21h, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Deuxièmes de leur groupe derrière la Suisse, les coéquipiers d’Alphonso Davies tenteront de rejoindre les huitièmes pour la première fois de leur histoire. De leur côté, les Bafana Bafana ont terminé deuxièmes de leur poule derrière le Mexique.

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Pour ce faire, Jesse Marsch a aligné un 4-4-2 avec David et Oluwaseyi en attaque. Buchanan est titulaire sur l’aile aux côtés de Saliba Eustaquio et Millar. Alphonso Davies est toujours sur le banc. Du côté de l’Afrique du Sud, Makgopa est placé en pointe accompagné de Maseko, Mofokeng et Appollis.

Les compositions officielles :

Afrique du Sud :

Canada :

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Lundi 29 juin

Brésil - Japon (19h) sur beIN Sport 1 et M6

Allemagne - Paraguay (22h30) sur beIN Sport 1 et M6

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Mardi 30 juin