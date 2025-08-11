Qualifs Mondial 2026 : TF1 rafle tous les matches des Bleus

Embarquée dans le Final Four de la Ligue des Nations (éliminée en demi-finale par l’Espagne), l’équipe de France va prochainement débuter sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Une campagne resserrée puisque les hommes de Didier Deschamps disputeront tous leurs matches en un peu plus de deux mois. Et toutes ces rencontres seront à suivre sur TF1.

La suite après cette publicité

«Après leur troisième place en Ligue des Nations la saison dernière, cap désormais sur la Coupe du Monde la FIFA 2026 pour les Bleus ! Pour faire partie des 48 équipes qualifiées pour la compétition, les hommes de Didier Deschamps devront passer l’étape des éliminatoires européens. Dans le groupe D, ils feront face à l’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan pour 6 matchs au total. À commencer dès les 5 et 9 septembre par deux confrontations avec l’Ukraine et l’Islande. Pour les joueurs de l’équipe de France, l’objectif est clair : obtenir le maximum de victoires pour terminer en tête du groupe afin de faire partie des 12 nations européennes directement qualifiées et ainsi éviter les barrages.

Six rencontres à suivre en exclusivité sur TF1 et TF1+ :

UKRAINE - FRANCE

Vendredi 5 septembre à 20h45

En direct du stade de Wrocław en Pologne

La suite après cette publicité

FRANCE - ISLANDE

Mardi 9 septembre à 20h45

En direct du Parc des Princes à Paris

FRANCE - AZERBAÏDJAN

Vendredi 10 octobre à 20h45

En direct du Parc des Princes à Paris

ISLANDE - FRANCE

Lundi 13 octobre à 20h45

En direct du stade Laugardalsvöllur à Reykjavik en Islande

La suite après cette publicité

FRANCE - UKRAINE

Jeudi 13 novembre à 20h45

En direct du Parc des Princes à Paris

AZERBAÏDJAN - FRANCE

Dimanche 16 novembre à 18h00

En direct du stade Stade Tofiq-Béhramov à Bakou en Azerbaïdjan»