Reims : Alexis Flips a des courtisans

Hier soir, le Stade de Reims a affronté le Paris Saint-Germain (défaite 2-0). Une rencontre au cours de laquelle Alexis Flips (21 ans), auteur d'une entrée intéressante, a pu affronter Lionel Messi et ses coéquipiers.

Le footballeur né en 2000 poursuit donc son bonhomme de chemin, lui qui attire les regards. Selon nos informations, Bournemouth et le Deportivo Alavès sont séduits par son profil et ont pris la température pour obtenir un prêt avec option d'achat. Une mission compliquée puisque Reims compte sur cet élément d'avenir.