Ligue des Champions : le PSV Eindhoven élimine la Juventus !

L’Italie allait-elle perdre un troisième représentant mercredi soir ? Après les éliminations surprenantes de l’AC Milan et de l’Atalanta Bergame, la Juventus Turin avait la lourde tâche de ne pas s’effondrer sur la pelouse du PSV Eindhoven. La première période donnait des éléments de réponse rassurants, avec une maîtrise globale de la rencontre, et les meilleures occasions, via Cambiaso et Kolo Muani. Mais le club néerlandais remettait les deux équipes à égalité sur la double confrontation grâce à un but splendide de l’inusable Ivan Perisic (1-0, 53e). La Juve répondait assez rapidement, avec un autre joli but, signé Weah, d’une frappe limpide à l’entrée de la surface (1-1, 63e).

La suite après cette publicité

La tension montait alors d’un cran, et le PSV jetait ses dernières forces dans la bataille. Sur un centre de Perisic, Saibari surgissait pour fusiller Di Gregorio (2-1, 74e). La Vieille Dame souffrait en fin de match, et Thiago Motta sortait Kolo Muani le plus tard possible, à la 90e, tant il espérait voir le Français décisif. 2-1 au bout du temps réglementaire, comme à l’aller et donc des prolongations.

Le PSV a tout renversé

Des prolongations bien mieux entamées par le PSV qui prenait les devants grâce à Flamingo, qui exploitait un coup de billard entre Gatti et Di Gregorio pour expédier le ballon au fond des filets (3-1,98e). Vlahovic trouvait lui le poteau adverse, juste avant la mi-temps des prolongations. Le KO était dans l’air, la Juventus tentait le tout pour le tout et le PSV était tout proche d’inscrire un 4e but en contre, sauvé par Di Gregorio (120e).

La suite après cette publicité

C’est bien le club néerlandais qui rejoindra les 8es de finale de la Ligue des Champions, rejoignant ainsi le Feyenoord Rotterdam, ce qui n’est pas spécialement une bonne nouvelle pour l’indice UEFA. Le football italien a de son côé perdu 3 clubs en barrage, bien loin de ses réussites des dernières années sur la scène européenne. Il ne reste que l’Inter Milan pour sauver l’honneur du Calcio en huitième de finale.