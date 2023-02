CdM 2022 : Gerard Piqué n’a pas félicité Lionel Messi

La suite après cette publicité

Vainqueur du Mondial 2022 avec l’Albiceleste, Lionel Messi (35 ans) semble avoir mis fin au débat public et se rapproche d’un statut de meilleur joueur du monde. Outre ses trois sacres avec l’Argentine, la Pulga a longtemps collectionné les titres avec le FC Barcelone, aux côtés de Gerard Piqué, qui a choisi entre Cristiano Ronaldo et son ancien partenaire. «C’est vrai que le combat entre les deux, au cours de cette dernière décennie, a été assez impressionnant. Ces dernières années, je choisirais Messi, c’est sûr. Et il a montré que même s’il a 35 ans, il peut être compétitif. C’est le meilleur joueur du monde et il l’a montré lors de la Coupe du Monde», a-t-il d’abord expliqué.

Avant d’avouer qu’il n’avait pas félicité le septuple Ballon d’Or de 35 ans. «Pas vraiment. C’est fou, mais la vérité, c’est que j’étais totalement déconnecté de la Coupe du Monde depuis ma retraite. Je n’ai regardé aucun des matchs, juste la finale, et même pas tout le match. J’essaie de me déconnecter. Je suis parti en vacances pour quelques jours. Mes derniers mois ont été difficiles en tant que professionnel et j’avais vraiment besoin de me déconnecter du football», a-t-il confié sur la chaîne de John Nellis, pour une interview autour du jeu de simulation Sorare.

À lire

Le FC Barcelone veut recruter un nouveau joueur français