Chelsea sur la piste de Wesley Fofana

Compliqué, le mercato de Chelsea tend à se dessiner. Alors que les Blues ont réalisé deux jolis coups avec Raheem Sterling en attaque et Kalidou Koulibaly en défense. Cependant, les départs d'Antonio Rüdiger au Real Madrid et Andreas Christensen au FC Barcelone tandis que l'avenir de César Azpilicueta est encore flou. De facto, Chelsea aimerait bien se renforcer avec un nouvel élément dans sa charnière. Longtemps vu comme le joueur prédestiné pour le poste, Jules Koundé (Séville) se dirige vers le FC Barcelone et il va falloir trouver une alternative.

Disposant d'un bon nombre de pistes avec Pau Torres (Villarreal), Joško Gvardiol (RB Leipzig), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain) ainsi que les Munichois Benjamin Pavard et Dayot Upamecano, Chelsea suit aussi un autre défenseur français. Ainsi, selon Sky Sports, les Blues auraient aussi coché le nom de Wesley Fofana. Déjà référencé en Premier League où il a pris ses marques avec Leicester (49 matches, 1 but et 1 offrande), l'ancien Stéphanois de 21 ans est considéré comme un gros espoir au poste de défenseur central.

Il faudra casser sa tirelire pour Wesley Fofana

Alors que nous vous avons fait part d'un intérêt du club londonien à la mi-novembre alors qu'il était encore gravement blessé d'une fracture du péroné, Chelsea est toujours sur les rangs. Pourtant, le dossier ne s'annonce pas évident. En mars dernier, proche de faire son retour sur les terrains, il a prolongé du côté de Leicester jusqu'en juin 2027. En blindant son joueur, Leicester s'est offert le luxe de pouvoir avoir de hautes exigences face aux approches des autres clubs.

En août 2019, Leicester avait fait monter les enchères pour Harry Maguire jusqu'à 87 millions d'euros, le prix déboursé par Manchester United. Il est donc difficile d'imaginer les Foxes faire un cadeau à un rival pour un élément qui a coûté tout de même 35 millions d'euros et qui s'est rendu déterminant dés ses premiers matches. Jugé intransférable par Leicester qui compte sur lui pour l'avenir, Wesley Fofana ne pourrait partir qu'en cas d'offre vertigineuse. La mission s'annonce très compliquée pour Chelsea.