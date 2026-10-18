FC Barcelone : le supersub Gabriel Jesus a déjà conquis tout le monde

C’est l’une des très belles surprises de ce début de saison au FC Barcelone. Venu dans les ultimes instants du marché des transferts, Gabriel Jesus était loin d’être la priorité offensive des Blaugrana. Après le départ de Robert Lewandowski, le club catalan avait longtemps rêvé de recruter Julián Álvarez, avant de finalement se tourner vers l’attaquant âgé de 29 ans dans une opération express qui avait surpris de nombreux observateurs. Un choix qui suscitait quelques interrogations, notamment en raison des blessures à répétition de l’ancien joueur de Manchester City et d’Arsenal et de ses statistiques offensives peu convaincantes ces dernières saisons. Mais depuis son arrivée en Catalogne, Gabriel Jesus fait taire les sceptiques.

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En seulement sept apparitions, dont deux titularisations, l’international brésilien affiche déjà quatre buts et une passe décisive. Des débuts particulièrement prometteurs pour un joueur qui n’était pas forcément attendu. Initialement recruté pour apporter une solution supplémentaire en numéro 9 à Hansi Flick et permettre surtout à Raphinha de souffler, Gabriel Jesus a rapidement vu son rôle évoluer. La blessure de son compatriote lui a offert davantage d’opportunités et le Brésilien n’a pas laissé passer sa chance. Avec trois réalisations en Liga, il participe pleinement au festival offensif du FC Barcelone, qui a déjà inscrit 39 buts après neuf journées de championnat. Surtout, son efficacité impressionne : l’ancien Gunner affiche une moyenne d’un but toutes les 59 minutes.

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Une efficacité remarquable

Ce samedi, face au Betis Séville (2-5), l’attaquant de 29 ans a encore confirmé son excellente dynamique. Titularisé par Hansi Flick, il a disputé 79 minutes et inscrit le troisième but barcelonais, profitant d’une passe lumineuse de Lamine Yamal. Il aurait même pu s’offrir un doublé, mais sa deuxième réalisation a finalement été refusée pour hors-jeu. Une prestation aboutie qui confirme que le Brésilien peut être bien plus qu’une simple solution de dépannage dans l’effectif catalan. Son activité, ses déplacements et son efficacité devant le but lui permettent désormais de prétendre à un rôle important dans la rotation offensive du Barça.

De son côté, Hansi Flick ne cache pas sa satisfaction devant les performances de sa recrue, même s’il estime que celle-ci possède encore une belle marge de progression. « Gabriel est un joueur de très haut niveau et il fera encore mieux. Je suis content, mais je pense qu’il a un potentiel bien plus important et il le démontrera dans les semaines et les mois à venir », a expliqué le technicien allemand. Un discours ambitieux qui témoigne de la confiance accordée à l’ancien attaquant d’Arsenal. Et pour le FC Barcelone, cette réussite tombe à point nommé. Alors que le club ne dispose pas d’une multitude de solutions au poste de numéro 9, Gabriel Jesus s’impose progressivement comme une option crédible et particulièrement efficace qui sera sans doute utile dans les prochains jours pour défier le PSG et le Real Madrid.