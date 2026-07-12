PSG : la presse italienne annonce un intérêt prononcé pour la sensation Zion Suzuki

Le Paris Saint-Germain n’a pas prévu de révolutionner son poste de gardien cet été. Malgré une forte concurrence, le club de la capitale compte toujours sur Lucas Chevalier, recruté l’an passé et sous contrat jusqu’en 2030. L’ancien Lillois n’a jamais exprimé le souhait de quitter Paris et entend bien récupérer une place de titulaire. Son comportement durant la seconde partie de saison a d’ailleurs été salué en interne, au point que le PSG ne cherche absolument pas à s’en séparer. Jusqu’ici, seules quelques approches timides, notamment venues de Turquie, ont été recensées.

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Dans le même temps, les dirigeants parisiens ont continué de préparer l’avenir. Si Matvey Safonov a définitivement gagné sa place de titulaire après avoir été décisif au cours de la saison dernière, le champion d’Europe vient de sécuriser l’arrivée d’Alessandro Longoni, gardien italien de 18 ans formé à l’AC Milan. Le natif de Côme, qui s’est illustré chez les jeunes Rossoneri sans encore évoluer avec l’équipe première, débarque dans la capitale avec le statut de troisième gardien.

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Un départ à venir chez les gardiens parisiens ?

Malgré cette hiérarchie déjà bien fournie et le départ de Renato Marin en prêt au club portugais du CD Nacional, le PSG reste attentif aux opportunités du marché. Les dirigeants franciliens continuent de surveiller plusieurs profils susceptibles de renforcer leur effectif à moyen terme en cas de départ, notamment des jeunes gardiens à fort potentiel qui pourraient représenter des investissements intéressants. C’est dans cette optique que le nom de Zion Suzuki (23 ans) a été cité du côté de l’effectif francilien.

Dans l’édition du jour de la Gazzetta dello Sport, on apprend que le gardien japonais de Parme - que son club souhaiterait céder - serait très apprécié par Aston Villa, qui le considère comme le possible successeur d’Emiliano Martínez, alors que Leeds United aurait déjà pris des renseignements. Mais la piste la plus chaude mènerait au Paris Saint-Germain, qui s’est positionné sur le dossier. Estimé entre 30 et 35 M€, le portier de 23 ans fait l’objet d’une véritable bataille sur le marché, même si le champion d’Europe n’est pas encore passé à l’offensive pour l’international japonais, qui a encore fait sensation lors du Mondial 2026 avec les Samurai Blue.