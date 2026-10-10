Bayern : la bourde fatale de Manuel Neuer… après 6 secondes de jeu

Trois semaines d’attente de pause pour finalement encaisser un but après 6 secondes de jeu. C’est ce qu’a vécu le Bayern Munich sur la pelouse d’Augsbourg ce samedi pour la reprise de la Bundesliga, la faute à une grossière erreur de Manuel Neuer.

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[🎞️VIDEO - BUT] 🇩🇪 #Bundesliga ⚡️⚡️ 6 secondes !!!! ⏱️ Augsbourg douche le Bayern Munich au bout de 6 secondes de jeu après une grosse boulette de Neuer !!!! 🤜 C’est le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga ! https://t.co/7GqHhNjchE — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 10, 2026

Sur le coup d’envoi de son équipe, l’emblématique gardien du Bayern a reçu une longue passe en retrait de Luis Diaz mais après un premier contrôle un peu long, il a voulu dribbler Fellhauer, qui arrivait à toute vitesse. L’attaquant a finalement contré son adversaire et s’en est allé marquer dans le but vide.