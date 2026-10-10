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Bundesliga

Bayern : la bourde fatale de Manuel Neuer… après 6 secondes de jeu

Par Maxime Barbaud
1 min.
Manuel Neuer avec le Bayern @Maxppp
Augsbourg 1-1 Bayern Munich

Trois semaines d’attente de pause pour finalement encaisser un but après 6 secondes de jeu. C’est ce qu’a vécu le Bayern Munich sur la pelouse d’Augsbourg ce samedi pour la reprise de la Bundesliga, la faute à une grossière erreur de Manuel Neuer.

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Sur le coup d’envoi de son équipe, l’emblématique gardien du Bayern a reçu une longue passe en retrait de Luis Diaz mais après un premier contrôle un peu long, il a voulu dribbler Fellhauer, qui arrivait à toute vitesse. L’attaquant a finalement contré son adversaire et s’en est allé marquer dans le but vide.

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