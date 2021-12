Premier League : Brighton-Tottenham reporté

Alors que l'épidémie de Covid-19 frappe lourdement l'effectif de Tottenham avec huit joueurs testés positifs ainsi que cinq membres du staff, le club londonien a ainsi obtenu le report du match de Ligue Europa Conference contre le Stade Rennais, initialement prévu ce jeudi soir. Même sort pour la rencontre de Premier League face à Brighton qui était normalement programmée ce dimanche à 14 heures. En effet, les Spurs ont demandé à ce que «le match soit réorganisé à la suite d’un nombre important de cas positifs de COVID-19 parmi les joueurs et le personnel concerné. Cela a conduit à la fermeture des installations de l’équipe première du centre d’entraînement du club après consultation de la Premier League et de la UK Health Security Agency», indique à ce titre le communiqué de Brighton.

A la suite d’une réunion du conseil d’administration de la Premier League cet après-midi, la décision, prenant en compte les conseils des conseillers médicaux et la santé des joueurs est donc officiellement tombée. Par ailleurs, le communiqué précise que «le match reporté sera reprogrammé en temps voulu et que la Premier League souhaite un prompt rétablissement aux personnes atteintes de COVID-19. Tout supporter qui a acheté un billet est informé que le billet sera valide pour la date de match reportée».

