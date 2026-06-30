Coupe du Monde 2026, Côte d’Ivoire : le retour en grâce de l’ancien banni Nicolas Pépé

Après trois campagnes de Coupe du Monde soldées par des éliminations dès le 1er tour, la Côte d’Ivoire va enfin goûter aux joutes de la phase à élimination directe. Dos au mur après leur cruelle défaite face à l’Allemagne (1-2), les Éléphants devaient s’imposer face à Curaçao afin de se qualifier pour les 16es de finale. Les ouailles d’Emerse Faé ont dominé les débats face aux Curaciens (0-2), bien aidés par Nicolas Pépé. Titulaire aux côtés d’Ange-Yoan Bonny devant, le joueur de Villarreal (31 ans) permettait aux siens de prendre les devants en reprenant une passe en retrait de Diomandé (7e), avant de s’offrir un doublé sur une magnifique frappe du gauche (63e).

La suite après cette publicité

Un premier doublé en carrière internationale pour Pépé, qui devrait l’aider à tourner définitivement la page de la CAN 2025 manquée. Quelques semaines avant la compétition, ses propos sur les binationaux ivoiriens avaient fait grand bruit. « Un joueur qui choisit la France puis une sélection africaine ? Moi, je te donne mon avis. Si un joueur fait ça et que je suis sélectionneur ou président de fédération, c’est côté, direct. Ça veut dire par exemple que la Côte d’Ivoire, c’est ta deuxième option. Ça dépend des gens. Mais peu importe le joueur, pour moi, c’est côté, direct. Nous (les joueurs), on s’en fout, mais on va charrier », avait-il indiqué, en plus d’avoir chambré le Maroc sur sa longue disette dans le tournoi continental. Des déclarations qui lui avaient par ailleurs valu une vague de haine sur les réseaux sociaux. Face à l’ampleur de la polémique, Emerse Faé avait alors choisi de le laisser à quai.

De banni à héros

« Ce n’est pas une sanction sportive. Si on s’en tenait au volet sportif, il serait bien évidemment avec nous. Il était dans la case des performances. Après, pour faire une liste, il faut tenir compte de beaucoup d’éléments, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Tous ces éléments ont fait que Nico n’est pas sur la liste, mais ce n’est pas une sanction sportive », s’était justifié le sélectionneur au moment de la liste. Fort d’une belle saison en Liga avec 8 buts et 8 passes décisives en 26 matchs et d’une nomination pour le titre de meilleur joueur, le joueur de Villarreal s’est vu accorder une nouvelle chance en sélection, qu’il a parfaitement saisie. Pour le moment, il a donc participé à 3 rencontres durant le tournoi. Titulaire lors de la victoire 1 à 0 face à l’Equateur (77 minutes jouées), il a ensuite été placé sur le banc contre l’Allemagne (5 minutes jouées) avant donc de briller face au Curaçao.

La suite après cette publicité

Au coup de sifflet final, Nicolas Pépé (59 sélections, 14 buts) ne cachait d’ailleurs pas son émotion après cette qualification historique : « de la fierté de la joie, un peu de tout. C’est la première fois qu’on se qualifie en phase éliminatoire. C’est la fête ! Mes deux buts ? Le premier, c’est un ballon de Yan (Diomandé) et le deuxième, c’est une magnifique passe d’Ibrahim (Sangaré). C’est un travail collectif… On sait maintenant que c’est match après match. On va essayer d’aller le plus loin possible, car on a les joueurs et la qualité pour. On va d’abord se reposer avant de voir contre qui on jouera », avait-il livré. Pour faire perdurer le rêve ivoirien outre-Atlantique, les Éléphants espèrent pouvoir compter sur un Nicolas Pépé retrouvé pour battre la Norvège, mardi (19h).