Le RB Leipzig s’offre une pépite nigériane

Habitué à réaliser de jolis paris, le RB Leipzig a décidé de miser sur l’ailier nigérian Suleiman Sani (19 ans). Ce dernier débarque de l’AS Trencin, club de Slovaquie pour un montant de 5 millions d’euros. Il a paraphé un contrat de cinq ans et demi. Auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 14 matches, il a su convaincre le club saxon. Il portera le numéro 18.

«Rejoindre le RB Leipzig est une étape importante pour moi et me remplit de fierté. Je suis particulièrement impressionné par la manière dont le club développe les jeunes joueurs, leur donne confiance et leur apporte un soutien personnalisé. J’ai hâte d’apprendre chaque jour dans cet environnement très professionnel, de progresser et de me donner à fond pour l’équipe. Le style de jeu pratiqué ici me convient parfaitement. Je suis impatient de faire mes débuts sous le maillot du RB Leipzig», a-t-il confié.