Coupe d’Allemagne : le Borussia Dortmund élimine Bochum et se qualifie pour les quarts

Il n’y a pas qu’en France qu’on avait de la Coupe ce soir ! En Allemagne, une partie des huitièmes de finale de cette DFB Pokal se disputaient aujourd’hui, avec un duel entre Bochum et le Borussia Dortmund. Et ce sont bien les partenaires de Jude Bellingham qui se sont imposés sur le score de 2-1 et ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale de la compétition.

Emre Can avait ainsi donné l’avantage au club de la Ruhr peu avant la pause. Si Stoger a égalisé sur penalty (64e, 1-1), Reus a remis les siens devant à la 70e minute de jeu. Le Borussia Dortmund rejoint donc notamment le Bayern Munich et le RB Leizpig en quarts de finale de la compétition.

