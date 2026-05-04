Bernardo Silva aurait un accord avec un club selon la presse italienne

Le dossier Bernardo Silva s’accélère en coulisses et prend une tournure défavorable pour la Juventus, malgré le grand intérêt de la Vieille Dame pour l’ancien de Monaco. Le milieu portugais de Manchester City se rapprocherait fortement du FC Barcelone, où un accord de principe aurait déjà été trouvé entre les différentes parties. Le transfert est même évoqué comme "quasi déjà conclu" en Catalogne, porté notamment par la volonté du joueur, prêt à consentir à un effort salarial important pour rejoindre le projet des Blaugrana. Il ne manquerait désormais que l’aval définitif de Hansi Flick, dont les choix au milieu de terrain conditionneraient encore certaines décisions de l’effectif.

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Dans ce contexte, la Juventus voit sa piste principale sérieusement se refermer, malgré un intérêt récent et affirmé pour le joueur portugais. Les Bianconeri restent à l’écart des discussions concrètes, à présent dominées par le Barça, même si le dossier n’est pas totalement verrouillé. En effet, d’autres facteurs pourraient encore relancer le suspense, surtout la concurrence venue de Turquie, avec Galatasaray qui aurait transmis une offre importante à l’entourage du joueur selon Tuttosport. Mais à ce stade, c’est bien le Barça qui tient la corde, laissant la Juventus en position d’observateur sur un dossier qui lui échappe progressivement. Affaire à suivre…