Mercato : le PSG fonce sur un joueur à plus de 100 M€

« Non, pas spécialement. Aucune blessure ne signifie qu’il faut signer de nouveaux joueurs. Au début de saison, j’ai dit qu’on pouvait tout supporter même s’il y aura des blessures importantes. Mais on reste à l’écoute des opportunités. C’est une possibilité que nous avons ». Il y a quelques jours, Luis Enrique confirmait que la possibilité de recruter cet hiver, dans le secteur offensif, était bel et bien envisagée en interne à Paris.

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Il faut dire qu’avec la blessure de Khvicha Kvaratskhelia et les pépins physiques assez récurrents d’Ousmane Dembélé, et en attendant que les nouveaux venus Mika Godts ou Ferran Torres terminent leur adaptation, l’attaque parisienne est un peu fragilisée cette saison. L’attaquant géorgien lui-même était arrivé en cours de saison à l’époque, et les rumeurs sur un possible remplaçant vont donc bon train, avec plusieurs noms qui sont sortis, comme celui d’Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen). Les titis parisiens Senny Mayulu et Quentin Ndjantou devraient aussi avoir un peu plus d’opportunités dans les prochaines semaines.

Du beau monde dessus

Et voilà qu’en Angleterre, on en dit un peu plus ce mardi, avec le retour d’une piste estivale : Eli Junior Kroupi. Effectivement, selon le Mirror, le Paris Saint-Germain fait partie des écuries intéressées par l’attaquant français de Bournemouth, aux côtés d’Arsenal et du Bayern Munich. Une grosse concurrence donc, mais l’été dernier, alors que le champion d’Europe en titre était déjà intéressé, l’ancien de Lorient n’était pas insensible au charme du club francilien.

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Le PSG doit-il recruter en attaque cet hiver ? Oui, à tout prix Oui, mais seulement en cas de bonne opportunité Non, le PSG n'en a pas besoin Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le joueur de 20 ans est d’ailleurs récemment revenu à la compétition après une fracture du cinquième métatarsien du pied droit, avec trois entrées en jeu depuis ce match face à Manchester United le 25 octobre. Ce week-end face à Leeds, il a été décisif, inscrivant son premier but de la saison. Les Cherries sont plutôt bien protégés par la situation contractuelle du joueur - sous contrat jusqu’en 2030 - et pourront se permettre d’être exigeants avec les formations intéressées. L’été dernier, on parlait d’ailleurs déjà de sommes dépassant largement les 100 millions d’euros pour le joueur qui avait été recruté pour 13 millions d’euros seulement en 2025…