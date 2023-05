LdC, Man City-Real Madrid : Pedri livre son favori

La suite après cette publicité

Éliminé de la Ligue des Champions en phase de groupe pour la deuxième saison consécutive avec le Barça, Pedri devra de nouveau observer son rival madrilène depuis son poste de télévision. Invité sur le talk-show espagnol El Hormiguero cette semaine, le milieu de terrain originaire des Canaries a livré son pronostic de la demi-finale retour entre Manchester City et le Real Madrid. Sans surprise.

«Je ne vais pas vous dire que je veux que le Real Madrid gagne, je préfère que Manchester City passe, a indiqué le Golden Boy 2021. C’est un très grand match, les choses sont comme elles sont. J’aime le jeu de Guardiola et je préfère que Manchester City gagne.» Comme la saison dernière face au Real Madrid (victoire 4-3 à l’aller), et au même stade de la compétition, Manchester City reste en position favorable à l’issue du match aller. Après avoir accroché le club madrilène à Santiago-Bernabéu mardi dernier (1-1), les Citizens tenteront de triompher à l’Etihad Stadium ce mercredi (21h00), et de rallier la finale de la C1 pour la première fois de leur histoire.

