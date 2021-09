Lokomotiv - OM : les compositions officielles

Après des débuts plutôt satisfaisants en championnat, l'OM démarre son aventure européenne en Europa League ce soir, sur la pelouse du Lokomotiv Moscou. Un duel face au troisième du championnat russe, toujours invaincu qui plus est, qui s'annonce bouillant, dans cette poule où on retrouve aussi la Lazio et Galatasaray.

Forcément, Jorge Sampaoli sort une équipe qui a fière allure, malgré l'absence de Dimitri Payet du onze, de retour de blessure. On retrouve notamment la sensation Dieng après son doublé face à Monaco. En face, quelques visages connus des fans de foot en France, comme Beka Beka ou Kamano.

Les compositions

Lokomotiv: Guilherme - Murilo, Jedvaj, Makeev, Tiknizyan - Zhemaletdinov, Barinov, Kulikov, Beka Beka - Smolov, Kamano

Olympique de Marseille: Pau López - Saliba, Álvaro, Luan Peres - Rongier, Kamara, Gerson, Guendouzi- Harit, Cengiz Ünder, Dieng