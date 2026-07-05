Real Madrid, Bayern Munich : l’énorme annonce d’Upamecano sur l’avenir d’Olise
Annoncé sur les tablettes de tous les plus grands clubs européens et notamment du Real Madrid, qui en aurait fait l’une de ses priorités, Michael Olise restera-t-il au Bayern Munich la saison prochaine ? À en croire son ami et coéquipier Dayot Upamecano, oui.
• There are many rumours linking Michael Olise to Real Madrid. Did you tell him to stay?— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 5, 2026
Dayot Upamecano: "He's staying, he's staying"
🎥 @kerry_haupic.twitter.com/bScF7stlRx
«Si j’ai dit à Michael de rester au Bayern Munich (par rapport aux rumeurs l’envoyant au Real Madrid, ndlr) ? Il reste, il reste», a souri le défenseur français après la victoire des Bleus face au Paraguay en 1/8e de finale de Coupe du Monde. Info ou intox ? Les prochaines semaines devraient nous aider à y voir plus clair…
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