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Real Madrid, Bayern Munich : l’énorme annonce d’Upamecano sur l’avenir d’Olise

Par Jordan Pardon
1 min.
Olise avec l'équipe de France @Maxppp

Annoncé sur les tablettes de tous les plus grands clubs européens et notamment du Real Madrid, qui en aurait fait l’une de ses priorités, Michael Olise restera-t-il au Bayern Munich la saison prochaine ? À en croire son ami et coéquipier Dayot Upamecano, oui.

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«Si j’ai dit à Michael de rester au Bayern Munich (par rapport aux rumeurs l’envoyant au Real Madrid, ndlr) ? Il reste, il reste», a souri le défenseur français après la victoire des Bleus face au Paraguay en 1/8e de finale de Coupe du Monde. Info ou intox ? Les prochaines semaines devraient nous aider à y voir plus clair…

Pub. le - MAJ le
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